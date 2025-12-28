Duran'dan Özel'e "resmi kurumların açıklamalarını dikkate alın" önerisi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajı değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Duran şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA’nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel’e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmî kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum."