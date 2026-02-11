Çok Bulutlu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
AA 11.02.2026 20:24

ROKETSAN, milli füzelerle Suudi Arabistan'da yeni sözleşmeler imzaladı

ROKETSAN, Suudi Arabistan'da seyir füzelerinin ortak üretimi ile anti-tank güdümlü füze silah sistemlerinin satışı ve ortak üretimine yönelik anlaşmalar imzaladı.

ROKETSAN, milli füzelerle Suudi Arabistan'da yeni sözleşmeler imzaladı
[Fotograf: AA]

Türk savunma sanayisinin lider füze, roket ve mühimmat üreticisi ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026'da önemli anlaşmalara imza attı.

ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın devlet bünyesindeki en büyük savunma şirketi SAMI ile seyir füzelerinin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik işbirliği anlaşması yaptı.

Bu önemli adım, füze çözümleri ve askeri teknolojiler alanındaki ortak çabaları temsil ediyor, yeni nesil entegre savunma sistemlerinin önünü açıyor.

ROKETSAN, ayrıca SAMI Land Systems ile muharebe platformlarının operasyonel etkinliğini artırmak amacıyla anti-tank güdümlü füze silah sistemlerinin satışı ve ortak üretimine yönelik sözleşme imzaladı.

Anlaşma aynı zamanda teknolojik uzmanlığın Suudi Arabistan içerisinde yerlileştirilmesine de odaklanıyor.

ETİKETLER
ROKETSAN Savunma Sanayii Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
İnsansız deniz sistemlerinde dev imza: ULAQ ve SAMI iş birliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:29
Çelik: Hükümetimizin üyelerine ve yüce Meclis'e dönük saygısızlığı kınıyoruz
23:25
Muğla'nın iki ilçesinde eğitime ara
23:14
Bakan Kurum başkanlığında COP31'in başlangıç toplantısı yapıldı
22:10
Fransa: Musk, ABD'de federal kurumlar tarafından aşırı derecede sübvanse ediliyor
21:54
Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan can kayıplarının sayısı 46'ya yükseldi
21:48
Amasya’da biyogaz tesisinde gaz zehirlenmesi: 3 ölü
Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
Çevresi karla kaplı Hazar Gölü ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü provokasyonu
CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü provokasyonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ