Türk savunma sanayii Riyad’ın odağında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaret, halihazırda başkent Riyad’da devam eden World Defense Show (WDS) kapsamında atılan imzalar ve kamuoyundaki genel beklentiler…

Son dönemlerde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde yeni bir perdenin açıldığı daha sık konuşuluyor. Elbette başrolde Türk savunma sanayiinin olacağı da bir diğer detay.

Başta Milli Muharip Uçak KAAN olmak üzere farklı Riyad yönetiminin farklı platformlara ilgisi elbette sır değil. Ancak Ankara-Riyad hattında enerjiden inşaata, turizmden diğer alanlara kadar çok geniş bir perspektifte son derece büyük bir potansiyel var.

Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler, TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu ve hem bu bahsettiğimiz süreçlerdeki duruma hem de yakın gelecekteki muhtemel gelişmelere dair kritik mesajlar verdi.

[Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerdeki Riyad ziyaretinin önemli yansımaları olması bekleniyor.]

“Hayalinizin daha ötesinde bir iş birliği var”

Büyükelçi İşler, 2026’nın Türkiye-Suudi Arabistan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı olduğunu hatırlatarak anlatmaya başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkinin yeni bir evreye girdiğinin altını çiziyor.

Ankara ile Riyad’ın bölgesel ve uluslararası bakış açılarının ‘mutabık’ olduğunu ifade eden İşler, iki ülkenin hem bölgesel hem de küresel sorunların çözümünde iş birliği içerisinde hareket ettiğini söylüyor.

İki ülkenin bakan düzeyinde çok sık görüş alışverişi yaptığını belirtiyor İşler ve “Sayın Bakanlarımız haftada en az birkaç gün doğrudan telefonda görüşüyor. İlişkilerin boyutunu ve ne denli hızla ilerlediğini göstermesi adına bu önemli bir detay.” ifadesini kullanıyor.

[Suudi Arabistan bayrağıyla Riyad'da sergilenen KAAN yeni sürecin en kritik unsurlarından olacak. Foto: AA]

“Önümüzdeki günlerde çok büyük rakamlara imza atılabilir”

Büyükelçi Emrullah İşler, bu noktada Türk savunma sanayiinin üstlendiği role ayrı bir parantez açıyor. BAYKAR’ın 2023 yılında yaptığı 3,5 milyar dolarlık anlaşmayı anımsatıp, devam ediyor:

“TUSAŞ’tan ASELSAN’a ROKETSAN’dan çok sayıda farklı firmamıza varana kadar bunun devamını getirmek için herkes çalışıyor. Benim tahminim Suudi Arabistan’ın bu projelere müşteri olmaktan ziyade ortak olmayı tercih edeceği yönünde. Gidişat o yönde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da son ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalar bize bunu gösteriyor. Önümüzdeki günlerde büyük rakamlara imza atılacağını ümit ediyorum.

Türkiye bu bölgede teknoloji üreten yegane ülke. Bunu herkes görüyor. Ancak dostlarımız bir hususun daha farkında. Türk insanı bir şeyi isterse yapar. Gelecekte dostlarımız da bu konulara ortak olacak, katkı verecek. Birlikte üreteceğiz. Hem kendi ihtiyaçlarımızı hem onların ihtiyaçlarını karşılamış olacağız.”

[Bu yıl Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında hedef 1 milyon kişiye ulaşmak.]

2026’da hedef 1 milyon turist

Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye çok üst düzey bir ziyaretin bu sene içerisinde yapılmasını bekledikleri bilgisini de paylaşıyor Büyükelçi İşler.

Bu gibi adımların karşılıklı ticari hacmi doğrudan etkileyeceğini de vurguluyor ve 2025’te 8,5 milyar doları geçen ticaret hacminde ilk hedefin 10 milyar dolar olduğunu daha sonraysa bunu 15 milyar dolara çıkarmak istediklerini kaydediyor.

Büyükelçi Emrullah İşler, enerji ve inşaatın yanı sıra turizmin de iki ülke arasındaki en önemli bağlardan biri olduğunu belirtip, “Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye 921 bin turist gitti. Bu yıl için hedefimiz en az 1 milyon turist bandını yakalamak. Bunu başarabileceğimize inanıyorum.” diyerek sözlerini tamamlıyor.



