Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan A Milli Erkek Voleybol Takımına tebrik
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.
Şentop, "A Milli Erkek Voleybol Takımımız üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu... Tebrikler" dedi.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 20, 2021
Tebrikler #FileninEfeleri pic.twitter.com/PGTSCv5qtw
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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