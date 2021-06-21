Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynayan 29 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

"Lucas Lima'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. Merhaba Başakşehir ailesi. Kulüple 3 yıllık anlaşma imzaladığım için çok mutluyum. Yakında görüşmek üzere."