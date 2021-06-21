Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Lucas Lima Başakşehir'de
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Medipol Başakşehir, Brezilyalı sol bek oyuncusu Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynayan 29 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
"Lucas Lima'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. Merhaba Başakşehir ailesi. Kulüple 3 yıllık anlaşma imzaladığım için çok mutluyum. Yakında görüşmek üzere."
Lucas Lima | Yakında görüşme üzere... https://t.co/J7oUiYuviO pic.twitter.com/kBWduTJxrO— İstanbul Başakşehir
Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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