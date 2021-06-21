Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
A Milli Takım yurda döndü
Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO2020) veda eden A Milli Takım, yurda döndü.
Ay yıldızlı kafile, İstanbul havalimanına iniş yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular, çıkışta açıklama yapmadı.
Araçlarına binen oyuncular havalimanından ayrıldı. Milli futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 15.00'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a gelen milli takım kafilesinde bulunanlar, kendi araçlarıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.
EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'nin bulunduğu A Grubu'nda yer alan ay yıldızlılar, turnuvayı galibiyet alamadan tamamladı.
Sadece 1 gol atabilen A milli takım, şampiyonadan puansız ayrıldı.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Euro2020
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