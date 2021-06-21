Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'ya Kanadalı oyun kurucu
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyuncu Marial Shayok'u kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Frutti Extra Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.
Shayok, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 12 maçta 18,9 sayı, 6,9 ribaunt ve 4,2 asist ortalamalarıyla oynadı.
Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nden play-off aşamasında elenen, Basketbol Süper Ligi'nde ise ikincilikle yetinen Fenerbahçe, 7 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. Yeni sezon kadro planlaması kapsamında İsmet Akpınar ve Devin Booker'ı transfer eden sarı-lacivertliler, Dyshawn Pierre'in de sözleşmesini uzatmıştı.
Marial Shayok Fenerbahçe Beko’da!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 21, 2021
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Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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