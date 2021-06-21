Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskoç oyuncu Gilmour koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
İskoçya Milli Takımı'nda forma giyen Billy Gilmour'un koronavirüs testi pozitif çıktı.
İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncu 10 gün karantinada kalacak.
Gilmour, 0-0 berabere sona eren İngiltere maçında 76 dakika forma giymişti.
D Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan İskoçya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki son grup maçında aynı puana sahip Hırvatistan ile yarın karşı karşıya gelecek.
Etiketler: Koronavirüs Euro2020
Son Haberler
- 16:54
- 16:55
- 16:51
- 16:35
- 16:21
Sıradaki Haber
TFF'den Azerbaycan'a teşekkür mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz