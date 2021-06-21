TFF'nin resmi internet sitesinden "Tşkkürler Qardaş Azerbaycan" başlığı ile bir mesaj yayımlanarak A Milli Takım'a yapılan desteğe teşekkür edildi.

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, EURO 2020 sürecinde ve Bakü'de oynadığımız iki maçta tribünleri kırmızı-beyaz renklerle doldurarak mükemmel bir kardeşlik ruhu göstermiştir. A Milli Takımımız, federasyonumuz ve tüm Türk halkına büyük destek veren, bizleri en güzel şekilde ağırlayan Azerbaycan, 'Tek millet iki devlet' olduğumuzu bizlere derinden hissettirmiştir. Bu vesileyle; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Galler maçımızı onurlandıran Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Rovnag Abdullayev başta olmak üzere Azerbaycan Futbol Federasyonu ile tüm kurum ve kuruluşlara örnek ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Azerbaycan-Türkiye birliği ve beraberliğinin ilelebet devam edeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösteren Azerbaycan halkına milli takımımızın yanında oldukları için şükranlarımızı sunarız."