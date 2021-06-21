Süper Lig'in son şampiyonu, Cezayirli orta saha oyuncusunu transfer etmek için girişimlerine başladı. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Bonservisi Napoli'de bulunan Ounas'ın, güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Cezayirli oyuncu, geçen sezonun ilk yarısını Cagliari, ikinci yarısını da Crotone'de kiralık olarak geçirdi.

İki takımda toplam 25 maça çıkan Ounas, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Siyah beyazlılarda transfer hareketliliği teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzalanmasının ardından hızlanacak.

Yönetim, teknik heyetle yapılacak görüşmeler sonucunda transfere yoğunlaşacak.

