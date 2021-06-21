Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni kulübünü TRT Spor'a açıkladı.

Çok mutlu olduğunu belirten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, ''Inter ile anlaştım ve Milano'ya gidiyorum. Yarın sözleşme imzalayacağım'' ifadesini kullandı.

Hakan, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 3+1 yıllığına yeni takımına bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Hakan Çalhanoğlu, Inter ile anlaşmaya vardı.



@trtspor muhabiri Dündar Keşaplı transferin detaylarını aktardı. pic.twitter.com/Uzb3zUQPMT — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2021

Hakan Çalhanoğlu, 2017 yılında Bayer Leverkusen'den, Milan'a transfer olmuştu. İtalyan ekibinde 172 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, 32 kez fileleri sarsarken 48 de gol pası verdi.

Milli oyuncu böylece, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Inter ile Devler Liginde mücadele edecek.