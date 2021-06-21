Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep Doğan Erdoğan'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile anlaşmaya vardı.
Erdoğan, kulüp başkanı Cevdet Akılan'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Yeni transferimiz Doğan Erdoğan, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. #GaziantepKazanacak pic.twitter.com/jbE0CalXjH— Gaziantep FK ???????? (@GaziantepFK) June 21, 2021
Etiketler: Gaziantep FK Transfer Haberleri
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