Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Efeleri yurda döndü
CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez namağlup şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları, yurda döndü.
A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey havalanında açıklamalarda bulundu.
"En genç milli takımla 20 yaş ortalamasıyla namağlup şampiyon olduk. 10 oyuncu ilk kez A Milli takım forması giydi. Tabii futbol maçı olsa her taraf yazar. Bizi karşıladınız, sağ olun. Ancak bu çocukların hakkını verin. 20 yaş ortalamalı ve 10 oyuncunun ilk kez milli formayı giydiği turnuvada namağlup şampiyon olmak her babayiğidin harcı değil. Bu çocuklar hak ediyor. Lütfen, bu çocukların hakkını verin."
CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı yurda döndü.https://t.co/Ia76epeMfG pic.twitter.com/A25APQMeHN— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2021
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