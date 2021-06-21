A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey havalanında açıklamalarda bulundu.

"En genç milli takımla 20 yaş ortalamasıyla namağlup şampiyon olduk. 10 oyuncu ilk kez A Milli takım forması giydi. Tabii futbol maçı olsa her taraf yazar. Bizi karşıladınız, sağ olun. Ancak bu çocukların hakkını verin. 20 yaş ortalamalı ve 10 oyuncunun ilk kez milli formayı giydiği turnuvada namağlup şampiyon olmak her babayiğidin harcı değil. Bu çocuklar hak ediyor. Lütfen, bu çocukların hakkını verin."