Haber Giriş: 21 Haziran 2021 Pazartesi 20:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Avusturya tek golle turladı
[Fotoğraf: AA]
EURO 2020 C Grubu 3. maçında Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 yenerek son 16'ya kaldı.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönettiği Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan mücadelede, Ukrayna ile Avusturya karşılaştı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Avusturya, 21. dakikada Christoph Baumgartner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
GOL! Kornerden gelen topa Baumgartner dokundu ve Avusturya'yı öne geçirdi... #EURO2020 #UKR #AUT pic.twitter.com/BF7AQmAiVe— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2021
Ukrayna, ikinci devrede daha atak bir oyun sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı ve rakibini 1-0 mağlup eden Avusturya, grup ikincisi olarak son 16 takım arasına kaldı.
3 puan ve -1 averaj ile 3. sırada kalan Ukrayna ise, en iyi üçüncüler arasına girip giremeyeceğini öğrenmek için turnuvanın grup aşamasının tamamlanmasını bekleyecek.
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