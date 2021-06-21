FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönettiği Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanan mücadelede, Ukrayna ile Avusturya karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Avusturya, 21. dakikada Christoph Baumgartner'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ukrayna, ikinci devrede daha atak bir oyun sergilemesine rağmen aradığı golü bulamadı ve rakibini 1-0 mağlup eden Avusturya, grup ikincisi olarak son 16 takım arasına kaldı.

3 puan ve -1 averaj ile 3. sırada kalan Ukrayna ise, en iyi üçüncüler arasına girip giremeyeceğini öğrenmek için turnuvanın grup aşamasının tamamlanmasını bekleyecek.