Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çinli 10 snooker oyuncusuna şikeden men cezası
Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Birliği (WPBSA), Çinli 10 snooker oyuncusuna şike soruşturması gerekçesiyle men cezası verdi.
WPBSA'dan yapılan açıklamada, "Soruşturma tamamlanana kadar oyuncuların Dünya Snooker Turu'na ve WPBSA tarafından organize edilen diğer etkinliklere katılmaları ve yarışmaları askıya alınmıştır." denildi.
Şike soruşturması gerekçesiyle men cezası verilen oyuncuların; Liang Wenbo, Li Hang, Lu Ning, Yan Bingtao, Zhao Xintong, Zhang Jiankang, Chen Zifan, Chang Bingyu, Zhao Jianbo ve Bai Langning olduğu açıklandı.
Sıradaki Haber
MKE Ankaragücü kupada Beşiktaş karşısında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz