WPBSA'dan yapılan açıklamada, "Soruşturma tamamlanana kadar oyuncuların Dünya Snooker Turu'na ve WPBSA tarafından organize edilen diğer etkinliklere katılmaları ve yarışmaları askıya alınmıştır." denildi.

Şike soruşturması gerekçesiyle men cezası verilen oyuncuların; Liang Wenbo, Li Hang, Lu Ning, Yan Bingtao, Zhao Xintong, Zhang Jiankang, Chen Zifan, Chang Bingyu, Zhao Jianbo ve Bai Langning olduğu açıklandı.