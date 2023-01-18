Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 15:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başakşehir'de Mesut Özil 125 gün sonra sahada
[Fotograf: İHA]
Medipol Başakşehir’in Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Vavacars Fatih Karagümrük’e konuk olduğu maça 11'de başlayan turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 125 gün sonra sahalara geri döndü.
Ziraat Türkiye Kupası son16 turunda Başakşehir'in deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, karşılaşmaya 11'de başladı.
Özil, yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisinin ardından ilk kez Fatih Karagümrük karşısında görev aldı.
34 yaşındaki futbolcu son olarak 15 Eylül 2022 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. haftasında Başakşehir’in evinde oynadığı Fiorentina karşısında süre almıştı. Deneyimli futbolcu, Karagümrük maçıyla 125 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.
Etiketler: Medipol Başakşehir Mesut Özil
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