Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 14:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kerem Tunçeri Galatasaray Basketbol Takımı'ndaki görevinden istifa etti
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nda genel direktör Kerem Tunçeri, görevinden istifa etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 1996-2000 yılları arasında sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden ve 2021-2022 sezonu başında yeniden yuvasına dönerek Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Direktörlük görevini üstlenen Kerem Tunçeri istifa etmiştir. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
Teşekkürler Kerem Tunçeri— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) January 18, 2023
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Etiketler: Galatasaray Basketbol
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