Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Melisa Ercan Avustralya'da şampiyon oldu
Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen J300 Traralgon Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya Açık Gençler'de mücadele edecek Melisa Ercan, J300 Traralgon Turnuvası'na katıldı.
Finalde, ITF gençler 23 numarası Rus Mirra Andreeva'yı 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Melisa Ercan, organizasyonu şampiyon tamamladı.
Avustralya Açık Gençler'de mücadele edecek olan Melisa Ercan Avustralya'da düzenlenen J300 Traralgon turnuvasında şampiyonluğa ulaştı— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) January 18, 2023
ITF gençler 23 numarası Mirra Andreeva'yı 2-6, 6-3, 6-4 yenen Melisa Ercan başarılı bir haftanın ardından Traralgon J300'de şampiyon oldu pic.twitter.com/zEjvkzNfRl
Etiketler: Avustralya
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