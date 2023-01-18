Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avustralya Açık Gençler'de mücadele edecek Melisa Ercan, J300 Traralgon Turnuvası'na katıldı.

Finalde, ITF gençler 23 numarası Rus Mirra Andreeva'yı 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenen Melisa Ercan, organizasyonu şampiyon tamamladı.