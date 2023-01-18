Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atlet, eğitimine devam ettiği South Plains Collage adına Teksas'da düzenlenen TTU Corky Classic NJCAA yarışmasında 800 metrede 1.48.23'lük derecesiyle kendisine ait 23 yaş altı ve büyükler salon Türkiye rekorunu yeniledi.

Yine ABD'de öğrenim hayatına devam eden milli atletlerden Ali Eren Ünlü de Los Angeles'ta düzenlenen LSU Purple Tiger NJCAA yarışmasında yüksek atlamada 2,20 metrelik atlayışıyla kişisel en iyi performansına ulaşırken, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası barajını da geçmiş oldu.