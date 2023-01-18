Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'da Emrehan Gedikli Avusturya'ya transfer oldu
[AA arşiv]
Trabzonspor Kulübü, genç forvet oyuncusu Emrehan Gedikli'yi Austria Lustenau Kulübüne kiraladığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli'nin, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar 1 milyon euro satın alma opsiyonlu olarak Austria Lustenau Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
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