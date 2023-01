Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç oyuncumuz İzzet Furkan Malak'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı. Genç oyuncumuza şanlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 4 Temmuz 2022'de profesyonel yaptığı İzzet Furkan Malak'la 2024-2025 sezonu bitimine kadar sözleşme imzalamıştı.

İ. Furkan Malak+2



Our club has extended the contract of our young player İzzet Furkan Malak until the end of the 2026-2027 seasonhttps://t.co/5urbRnj3BH#Göztepe pic.twitter.com/aULYUplbnf