Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe İzzet Furkan Malak'ın sözleşmesini uzattı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, altyapısından yetişen 18 yaşındaki İzzet Furkan Malak'la yeni sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç oyuncumuz İzzet Furkan Malak'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı. Genç oyuncumuza şanlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sarı-kırmızılı ekip, 4 Temmuz 2022'de profesyonel yaptığı İzzet Furkan Malak'la 2024-2025 sezonu bitimine kadar sözleşme imzalamıştı.
İ. Furkan Malak+2— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 18, 2023
Kulübümüz, genç oyuncumuz İzzet Furkan Malak’ın sözleşmesini 2026-2027 sezonun sonuna kadar uzattı
Our club has extended the contract of our young player İzzet Furkan Malak until the end of the 2026-2027 seasonhttps://t.co/5urbRnj3BH#Göztepe pic.twitter.com/aULYUplbnf
Etiketler: İzmir Göztepe Transfer Haberleri
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