Ekonomi
TRT Haber 25.12.2025 11:55

SGK işveren prim desteği uygulaması uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağladıklarını ve prim desteği uygulamasının süresinin 31 Aralık 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu.

SGK işveren prim desteği uygulaması uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istihdamına destek olduklarını ifade etti.

İşverenlerin belirli şartlara uygun istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK İşveren Primi Desteği’ni güncellediklerini belirten Işıkhan, "İlave istihdama 7.184 lira ile 64.656 lira arasında destek sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla uygulamamızı 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzattık." açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
Vedat Işıkhan SGK
