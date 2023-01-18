LaLiga, aralık ayında açıkladığı "Kulüpler Dünya Kupası'nın duyurulan 32 takımlı formatta yapılmasını önlemek için gerekli yasal işlemleri araştıracağız." ifadelerini kullanarak, hukuki analizlerini tamamladıktan sonra dün CAS'a başvuru yaptı.

LaLiga, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki yeni formatın, kulüplerin zaten yoğun olan fikstürüne yeni maçlar ekleyeceğini savundu.

"FIFA, bu formatın profesyonel futbolun tüm aktörleri üzerindeki gerçek etkisini unutup, sadece bir grubu düşünüyor gibi hareket ediyor. Uluslararası müsabakalara katılmayan çok sayıda profesyonel ligi, binlerce kulübü ve futbolcuyu düşünmüyor."

LaLiga, FIFA'yı eleştiren ve yeni formatı durdurmasını talep etti.

"Yeni uluslararası turnuvalarla ilgili takvime ilişkin tek taraflı ve habersiz alınan bu kararlar, tüm futbol ekosistemini geri dönülmez biçimde zedeliyor."

Kulüpler Dünya Kupası, şimdiye kadar Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Avrupa Futbol Federasyonlar Birliği (UEFA), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayip Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) tarafından ayrı ayrı düzenlenen Şampiyonlar Liglerinin şampiyonları ve Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'nun (CONMEBOL) organize ettiği Libertadores şampiyonu ile ev sahibi ülkenin lig şampiyonu arasında oynanıyordu.

FIFA Başkanı Gianni İnfantino, aralık ayında yaptığı açıklamada, 2025 yazından itibaren bu turnuvanın 4 yılda bir toplam 32 takımın katılımıyla düzenleneceğini duyurmuştu.