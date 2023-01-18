Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Vavacars Fatih Karagümrük ile Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetti.

Tek maç eleme sistemine göre oynanan ve 120 dakikası 2-2 biten maçta, Medipol Başakşehir seri penaltılar sonucu adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Dakikalar 68'i gösterdiğinde Vavacars Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile öne geçti. 71. dakikada Levent Mercan'ın kendi kalesine attığı golle Medipol Başakşehir eşitliği yakaladı. 1-1

Maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Uzatmalarda Vavacars Fatih Karagümrük 115. dakikada Kerim Frei ile skoru 2-1 yaptı. Medipol Başakşehir, bu gole 120+1. dakikada cevap verdi. Deniz Türüç'ün penaltı golüyle durum 2-2'ye geldi ve maç penaltılara gitti.

Penaltı atışları sonucu rakibine 5-3'lük üstünlük kuran Medipol Başakşehir adını çeyrek finale yazdırdı.

Takımların kupa yolu

Başakşehir, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı Göztepe’yi 3-1'lik skorla eledi.

Fatih Karagümrük ise 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Kırşehir FK’yı 3-1, 5. turda ise Uşakspor’u 3-0'lık skorla geçerek adını son 16'ya yazdırdı.

MÜCADELENİN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 68. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Orta sahadan aldığı topla rakiplerinden sıyrılan Biraschi'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta, top kaleciden oyun alanına döndü. Altıpas içinde Diagne, önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

GOL - 71. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler'in ceza sahası içine etkili ortasında altıpasta topu uzaklaştırmak isteyen Levent Mercan, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Müsabakanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

GOL - 115. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan Colley'nin sert ortasında altıpasın solunda Kerim Frei'in vuruşunda, top ağlara gitti: 2-1.

GOL - 117. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonun ardından hakem önce maçı devam ettirdi. Ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye giden hakem Mert Güzenge, penaltı noktasını gösterdi.

120. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Maçın uzatma bölümü 2-2 eşitlikle sona ererken, seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Medipol Başakşehir, bir üst tura yükseldi.

Kupada ilk maç

Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geldi. Süper Lig’de bu iki takım 5 defa rakip oldu.

Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertlilerin galibiyeti bulunmazken, kırmızı-siyahlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Vavacars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de geri kalan haftalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 10. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir ise 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 34 puanla 3. basamakta bulunuyor.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan.

Vavacars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak Kapacak (Dk. 65 Colley), Salih Dursun (Dk. 65 Baniya), Kerim Frei, Levent Mercan, Lawrence (Dk. 86 Magomed Ozdoev), Adnan Uğur (Dk. 46 Shukurov), Bertolacci (Dk. 10 Ricci), Diagne (Dk. 78 Colin Kazım).

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 67 Caiçara), Duarte, Touba, Lima, Aleksic (Dk. 115 Ömer Ali Şahiner), Mesut Özil (Dk. 61 Berkay Özcan), Ndayishimiye, Chouiar (Dk. 38 Serdar Gürler), Szysz (Dk. 67 Deniz Türüç), Okaka (Dk. 61 Keny).

Sarı kartlar: Dk. 27 Adnan Uğur, Dk. 63 Dresevic, Dk. 98 Baniya, Dk. 119 Biraschi, Dk. 120 Levent Mercan, Dk. 120+2 Pirlo (teknik direktör) (Vavacars Fatih Karagümrük)

Goller: Dk. 68 Diagne, Dk. 115 Kerim Frei (Vavacars Fatih Karagümrük), Dk. 71 Levent Mercan (kendi kalesine), Dk.120+1 Deniz Türüç (penatıdan) (Medipol Başakşehir)