Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye Ralli Şampiyonası, 18-19 Mart'ta Ege Rallisi ile başlayacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 15-16 Nisan'da Bodrum Rallisi, 13-14 Mayıs'ta Yeşil Bursa Rallisi, 10-11 Haziran'da Eskişehir Rallisi, 2-3 Eylül'de Kocaeli Rallisi, 30 Eylül-1 Ekim'de İstanbul Rallisi ve son yarış 28-29 Ekim'de 100. Yıl Rallisi (Yeri daha sonra açıklanacak) gerçekleştirilecek.

Türkiye Tırmanma Şampiyonası ise 8-9 Nisan'da İzmir Kınık'ta başlayacak, 17-18 Haziran'da Kocaeli Kartepe'de düzenlencek ve 9-10 Eylül'de Kayseri Melikgazi ayağıyla sona erecek.

Türkiye Pist Şampiyonası ise 20-21 Mayıs'ta başlayacak (yeri daha sonra açıklanacak), 18-19 Kasım'daki organizasyonla tamamlanacak.

Off-road şampioynası ise 11-12 Mart'ta başlayacak, 11-12 Kasım'da düzenlenecek son yarışmayla noktalanacak.

Klasik otomobil şampiyonası da 29-30 Nisan'da İstanbul Bahar Rallisi ile başlayacak, 28-29 Ekim'deki Kapadokya Cumhuriyet Rallisi ile sona erecek.

Karting şampiyonası ise 1-2 Nisan'da İstanbul ayağıyla başlayacak, 18-19 Kasım'daki Kocaeli ayağıyla tamamlanacak.

Rallikros şampiyonası da 16-17 Eylül'de İzmir etabıyla başlayacak, 16-17 Aralık Bursa etabıyla sona erecek.

Baja ve drift şampiyona takvimlerinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.