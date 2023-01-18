Bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Milan ve İnter arasında oynanacak İtalya Süper Kupası Finali'nde gol olan toplar, hakem tarafından Serie A yetkilisine teslim edilecek.

Golün dakikasını ve kim tarafından atıldığının belirtileceği meşin yuvarlak daha sonra Socios.com yazılı camekana yerleştirecek ve sonrasında Chiliz ana merkezine gönderilerek Gameused.com ekibinin yerleştireceği özel NFC çipiyle doğrulanabilir hale getirilecek.

Socios.com uygulamasını kullanan İnter ve Milan Fan Token sahipleri tarafından kazanılabilecek bu özel ödül, Gameused.com destekli blokzincir doğrulamalı gerçek koleksiyon parçaları için yeni bir cazibe merkezi olan Socios Koleksiyon Parçaları'nın da bir bölümünü oluşturacak. Bu özel çip sayesinde gol toplarını kazanan taraftarlar akıllı telefonunda istediği zaman golü de izleyebilecek.

Tarihi bir anın parçasını paylaştıkları için heyecanlı olduklarını belirten Serie A Üst Yöneticisi Luigi De Siervo yaptığı açıklamada, "Socios.com ile olan bu partnerliğimiz sayesinde taraftarlarımıza bu finalin en ikonik ve mükemmel parçası olan gol toplarını kazanma fırsatını vereceğiz. Bu açıdan bakıldığında ilk kez bir finalin maç topları taraftarlara verilecek ve bir ilke imza atacağız. Bu yeni girişim sayesinde Serie A markasını genişletirken, taraftarlarımızla tarihimizin bir parçasını somut bir biçimde paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Socios.com ve Chiliz Üst Yöneticisi Alexandre Dreyfus ise şunları söyledi:

"Türünün ilk örneği olan bu girişimde Serie A ile birlikte çalışmaktan dolayı çok mutluyuz ve Fan Token sahibi taraftara akıllı telefonları aracılığıyla golün tekrarını izleme fırsatı verecek NFC çipi teknolojisini kullanarak maçın gol topuna sahip olma şansı sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bizim için de bir ilk olacak bu. Gameused.com, global spor hatıra ürünleri pazarına daha fazla orijinallik, heyecan ve içerik getirecek. Gelecekte Socios Koleksiyon Parçaları'nda taraftarlar için blokzincir doğrulamalı gerçek spor ürünleri koleksiyonumuza daha fazla değer katmak ve partnerlerimizle daha fazla organizasyona imza atmak için heyecanlıyız."