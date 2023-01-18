MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Maçı hakem Sarper Barış Saka yönetti.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada üstünlük MKE Ankaragücü, adını çeyrek finale yazdırdı.

MKE Ankaragücü, 12. dakikada Ali Sowe ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 77. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle skoru eşitledi. 1-1

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 sona erdi. Uzatma dakikalarında da eşitlik devam etti ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran MKE Ankaragücü bir üst tura yükseldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

MKE Ankaragücü 22 yıl sonra çeyrek finalde

MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 22 yıl sonra çeyrek finale kaldı.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyordu.

Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı eleyerek kupada yoluna devam etti ve uzun süre sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş, kupada istediği sonucu alamadı. Kupaya son 16'da veda etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Takımların kupa yolu

Kupaya 4. turda katılan MKE Ankaragücü, Amed Sportif Faaliyetler ve Tuzlaspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Beşiktaş ise Şanlıurfaspor ve Serik Belediyespor'u elemeyi başardı.

İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmış ve Ankara'daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada ceza yayında topla buluşan Gedson'un sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

GOL - 12. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Chatzigiovanis'in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç, meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Sowe, önüne gelen topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

24. dakikada Malcuit'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın plase vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Zahid'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

VAR KARARI İLE KIRMIZI KART İPTAL - 61. dakikada Atakan Çankaya'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Sarper Barış Saka, Muleka'ya kırmızı kart gösterdi. 64. dakikada VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen Sarper Barış Saka, kırmızı kartı iptal ederek Muleka'ya bu kez sarı kart çıkardı.

72. dakikada Masuaku'nun soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Redmond'un sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak iki hamlede kurtardı.

GOL - 77. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Masuaku'nun kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası sağ çaprazında bulunan Saiss meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği topu altıpasta önünde bulan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

81. dakikada Redmond'un ara pasıyla ceza sahasına giren Muleka'nın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan yatarak kurtardı.

89. dakikada Redmond'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptı. Defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Müsabakanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

93. dakikada Redmond'un sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

108. dakikada Redmond'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Atiba'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran MKE Ankaragücü, bir üst tura yükseldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Marlon, Malcuit (Dk. 87 Fıratcan Üzüm), Radakovic, Atakan Çankaya, Diack, Zahid (Dk. 80 Moreira), Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Dk. 101 Yasin Güreler), Chatzigiovannis (Dk. 59 Beridze), Sowe.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Cenk Tosun (Dk. 103 Atiba)), Saiss, Umut Meraş (Dk. 90+1 Kerem Atakan Kesgin), Tayfur Bingöl, N'Koudou (Dk. 46 Redmond), Salih Uçan (Dk. 65 Masuaku), Fernandes (Dk. 120+1 Necip Uysal), Muleka.

Goller: Dk. 12 Ali Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 77 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 40 Marlon (MKE Ankaragücü), Dk. 61 Muleka (Beşiktaş)