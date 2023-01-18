Ümraniyespor ile Trabzonspor, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Ümit Öztürk yönetti.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada, Trabzonspor uzatmalarda bulduğu gollerle adını çeyrek finale yazdırdı.

Ümraniyespor, 12. dakikada Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor, 90+3. dakikada Hugo'nun attığı golle eşitliği sağladı. 1-1 Mücadele uzatmalar gitti.

Trabzonspor'da Baksetas 101. dakikada penaltı kaçırdı. 104. dakikada Yusuf Yazıcı Trabzonspor'u 2-1 öne geçiren isim oldu.

111. dakikada Yusuf Yazıcı kendisinin ikinci bordo mavililerin üçüncü golünü penaltıdan filelerle buluşturdu. Trabzonspor'da Gomez 114. dakikada farkı üçe çıkardı ve skoru belirledi. 1-4

[Fotoğraf: AA]

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarı son maçında Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 yenerek moral bulan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da kazanarak yoluna devam etti.

Trabzonspor 108 gün sonra deplasmanda kazandı

Bu sezon deplasmanda son galibiyetini Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek alan Trabzonspor, 108 gün sonra deplasmanda kazanarak bu şansızlığını sonlandırdı.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 lig maçında 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyet elde edememişti.

[Fotoğraf: AA]

Takımların kupa yolu

Türkiye Kupası'na 4. turdan başlayan Ümraniyespor, Efeler 09 Spor 4-0 ve Kasımpaşa'yı 2-1 eleyerek adını son 16'ya yazdırdı. Kupaya 5. turdan itibaren katılan Trabzonspor ise Yılport Samsunspor'u 3-0'lık sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

HangiKredi Ümraniyespor ile ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 12. dakikada Ümraniyespor karşılaşmada öne geçti. Mrsic’in pasında topla buluşan Oğuz’un ceza yayı dışından sert şutunda, Uğurcan'ın sektirdiği topa kale sahası içinde Umut Nayir vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

GOL - 90+3. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Bardhi'nin pasında topla buluşan Larsen'in kale sahası önüne gönderdiği ortada iyi yükselen Vitor Hugo, kafayla topu filelere göndermeyi başardı. 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

PENALTI - 97. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza sahasına hareketlenen Maxi Gomez, Mustafa Eser'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Ümit Öztürk pozisyonu tekrar izleyip penaltı kararı verdi.

[Fotoğraf: DHA]

BAKASETAS PENALTI KAÇIRDI - 101. dakikada penaltı atışı için topun başına Bakasetas geçti. Yunan futbolcu meşin yuvarlağı kalenin sağından dışarı gönderdi.

GOL - 104. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Orta sahadan atılan uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Maxi Gomez, son çizgiye inip kale sahası içine ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Yusuf Yazıcı, kaleci Orkun'dan önce meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı. 1-2.

YİNE PENALTI - 108. dakikada Trabzonspor bir kez daha penaltı kazandı. Bakasetas'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Yazıcı, Mustafa Eser'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

YUSUF KAÇIRMADI - 111. dakikada kullanılan penaltı atışında bu kez topun başına Yusuf Yazıcı geçti. Yusuf topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 1-3.

GOL - 114. dakikada bordo-mavililer 4. golü buldu. Bakasetas'ın savunmanın arasından verdiği pasta topla buluşan Maxi Gomez, ceza yayı üzerinde meşin yuvarlağı düzeltip vuruşunu yaptı. Onur Atasayar'a da çarpan top, köşeden filelere gitti. 1-4.

Müsabakadan 4-1 galip ayrılan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu

Hakemler: Ümit Öztürk, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın.

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Mustafa Eser, Lenjani (Dk. 88 Glumac), Onur Ayık (Dk. 68 Sekidika), Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Serkan Göksu), Kartal Yılmaz (Dk. 101 Onur Atasayar), Mrsic (Dk. 68 Sackey), Bettaieb (Dk. 101 Geraldo), Umut Nayir.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hugo, Arif Boşluk (Dk. 71 Peres), Larsen (Dk. 91 Eren Elmalı), Doğucan Haspolat, Hamsik (Dk. 63 Djaniny), Bardhi, Naci Ünüvar (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Trezeguet (Dk. 46 Bakasetas), Umut Bozok (Dk. 46 Gomez).

Goller: Dk. 12 Umut Nayir (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 90+3 Hugo, Dk. 104 ve 111 (penaltıdan) Yusuf Yazıcı, Dk. 114 Gomez (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Mustafa Eser, Dk. 27 Bettaieb, Dk. 105+3 Geraldo, Dk. 108 Glumac, Dk. 112 Recep Uçar (teknik direktör) (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 37 Arif Boşluk, Dk. 90+6 Djaniny, Dk. 94 Bakasetas (Trabzonspor)