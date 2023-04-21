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Spor
TRT SPOR 21.04.2023 18:25

Çaykur Rizespor Süper Lig'i hedefliyor

Çaykur Rizespor, Süper Lig hedefine kayıpsız yürümeyi hedefliyor. Son maçta Dyorex Boluspor'u yenen Karadeniz temsilcisi, 9 maçtır kaybetmiyor.

Çaykur Rizespor Süper Lig'i hedefliyor

Çaykur Rizespor, seriyi sürdürmek istiyor. Bolu deplasmanından 3 puanla dönen Rizespor, iyi bir ivme yakaladı.

Son maçta Dyorex Boluspor'u 2-0 yenen Karadeniz temsilcisi, kaybetmeme serisini 9 maça çıkardı.

Yeşil mavililer bu süreçte 7 galibiyet 2 beraberlik aldı. 31 haftada 60 puan toplayan Bülent Korkmaz'ın öğrencileri, lider Yılport Samsunspor'un 6 puan gerisinde 2. sırada.

Bu sezon 3 kez kaybeden Çaykur Rizespor, yoluna kayıpsız devam ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi planlıyor.

Yeşil beyazlı ekip, ligin 34. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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