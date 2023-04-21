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Spor
TRT SPOR 21.04.2023 18:00

Trabzonspor'da deplasman kabusu sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 6 ayı aşkın süredir dış sahada kazanamayan bordo mavililer, son 7 sezonun en kötü dış saha performansını sergiliyor.

Trabzonspor'da deplasman kabusu sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 4-1 mağlup olan Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanamayan bordo mavililer, son 7 sezonun en kötü dış saha performansını sergiliyor

Trabzonspor; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları olmak üzere bu sezon dış sahada oynadığı 21 maçta 14 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1’i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Karadeniz ekibi Avrupa'da deplasmanda oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'un ligdeki deplasman karnesi de taraftarını üzdü. Ligdeki son deplasman galibiyetini 1 Ekim 2022'de 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor karşısında alan bordo mavililer, sonraki süreçte 6 ayı aşkın süredir kazanamadı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 14 dış saha maçına çıkan Karadeniz ekibi, 1’i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak bu süreçte 14 puan topladı.

Trabzonspor, geçen sezon aynı haftalarda 33 puanla dış sahada zirvedeydi. 2020-21 sezonunda 29; 2019-20 sezonunda 27; 2018-19 sezonunda 20; 2017-18 sezonunda 20, 2016-17 sezonunda 26 puan almıştı.

Son 7 sezonki en kötü dış saha performansını sergileyen Trabzonspor, daha kötü bir formu en son 2015-2016 sezonunda ortaya koymuştu. Bordo mavililer, o sezonun aynı döneminde hanesine sadece 13 puan yazdırmıştı 

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