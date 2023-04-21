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Spor
TRT SPOR 21.04.2023 17:55

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı yenik duruma düşmesine rağmen kazandı. Art arda gelen galibiyetler, sarı lacivertlilerde yüzleri güldürdü.

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından üzerindeki kara bulutları kısa sürede dağıttı. Sarı lacivertliler, ligde oynadığı son 3 maçını kazanmasını bildi.

VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir karşısında 1-0 geriye düşen Jorge Jesus’un ekibi, son düdüğe kadar mücadelesini sürdürdü ve bu maçlarda 9 puan topladı.

Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon geri düştüğü maçlarda hanesine yazdırdığı 23 puanla ligin bu alanda en başarılı takımı durumunda bulunuyor. Sarı lacivertliler, son dört galibiyetini skor dezavantajı yaşamasına rağmen elde etti.

Pazartesi günü İstanbulspor’u konuk edecek Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

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