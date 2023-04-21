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Spor
TRT SPOR 21.04.2023 17:45

Galatasaray'da kazanan takım değişmeyecek

Galatasaray'da, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk bu karşılaşmada üst üste 3 maçtır kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Galatasaray'da kazanan takım değişmeyecek
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Lider Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük maçına yoğunlaştı. Teknik direktör Okan Buruk’un sahaya son 3 maçı kazanan 11 ile çıkmayı düşündüğü ifade edildi.

Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Sarı kırmızılı ekibin stoper hattı, Abdülkerim-Nelsson ikilisinden oluşacak.

Savunmanın sağında Sacha Boey, solunda ise Adekugbe görev alacak. Orta sahanın merkezinde Sergio Oliveira’nın partneri Lucas Torreira olacak.

Kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ve Milot Rashica forma giyecek. Forvet arkasında Dries Mertens yer alacak.

Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Mauro Icardi’nin ise Vavacars Fatih Karagümrük karşısında sahada olması bekleniyor. Arjantinli golcünün riske edilmemesi durumunda, ileri uçta Nicolo Zaniolo’ya şans verilmesi planlanıyor.

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