UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

- Fiorentina, Basel ile yarı finalde kozlarını paylaşacak

- AZ Alkmaar ile West Ham United yarı finalde karşılaşacak

İSTANBUL (AA) -

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı dört maçla sona erdi.

İtalyan takımı Fiorentina, ilk maçtaki 4-1'lik galibiyet sonrası rövanş karşılaşmasında konuk ettiği Polonya'nın Lech Poznan takımına 3-2 yenilmesine rağmen yarı finale kaldı.

Hollanda takımı AZ Alkmaar, ilk maçtaki 2-0 mağlubiyet sonrası konuk ettiği Anderlecht'i 2-0 yenerek maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda başka gol olmayınca maçı penaltılarla (4-1) kazanan Hollanda temsilcisi, yarı finale adını yazdırdı.

İngiliz ekibi West Ham United, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika temsilcisi Gent'i konuk etti. İngiliz ekibi, maçı 4-1 kazarak yarı finale çıktı.

Fransa temsilcisi Nice, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı İsviçre takımı Basel'i konuk etti. Maçın normal süresi 1-1 sona erdikten sonra uzatmaya giden maçı 2-1 kazanan Basel yarı finale kaldı.

Bu sonuçların ardından Fiorentina, yarı finalde Basel ile kozlarını paylaşacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise AZ Alkmaar ile West Ham United karşılaşacak.