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Spor
AA 21.04.2023 16:45

Denizlispor'da 6 oyuncuya sezon sonuna kadar izin verildi

Spor Toto 1. Lig'de küme düşme hattındaki Altaş Denizlispor'da 6 oyuncuya sezon sonuna kadar izin verildiği bildirildi.

Denizlispor'da 6 oyuncuya sezon sonuna kadar izin verildi

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik heyetin raporu doğrultusunda Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Çeçenoğlu, Hakan Çinemre, Muhammed Gönülaçar, Emre Sağlık ve Asım Hamzaçebi'ye sezon sonuna kadar izin verildi.

Ligin 34. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile yapılacak maçın kadrosuna ise altyapıdan 14 oyuncu dahil edildi.

Denizlispor'da cezalı olan Kevin Mayi ile sakatlıkları bulunan Oğuz Yılmaz, Leo Schwechlen ve Özer Özdemir de Bodrumspor karşısında forma giyemeyecek. ​​​​​​​

Takım, yarın Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapacağı idmanın ardından Bodrum'a hareket edecek.

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