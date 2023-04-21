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Spor
TRT SPOR 21.04.2023 18:05

İtalya Ligi Serie A'da kritik hafta

İtalya Ligi Serie A'nın 31. haftasında kritik maçlar oynanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelelerde Juventus ile Napoli, Atalanta ile de Roma karşı karşıya gelecek.

İtalya Ligi Serie A'da kritik hafta

İtalya Ligi Serie A'nın 31 haftası, birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak.

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve rakipleriyle arayı açan Napoli, Juventus'a konuk olacak. Puan silme cezası kaldırılan Torino ekibi, ligde 3. sıraya yükseldi.

Puanını 59'a yükselten Allegri'nin öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'ne kalma yolundaki yerini sağlamlaştırmak için lider Napoli'yi mağlup etmek istiyor.

Roma Atalanta deplasmanında

Bir diğer kritik maçtaysa Atalanta, Roma'yı ağırlayacak.

Ligde 56 puanla 4. sırada bulunan Mourinho'nun ekibi, galip gelerek ligi ilk 4 içinde bitirme iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

49 puanla 7. sırada bulunan Gasperini'nin öğrencileriyse, Roma'yı yenerek düşük olan Devler Ligi'ne katılma şansını artırmak istiyor.

Avrupa potasında bulunan diğer takımlardan Milan, Lecce ile Lazio da Torino ile karşılaşacak. Inter ise Empoli'ye konuk olacak.

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