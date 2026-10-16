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Gündem
AA 16.10.2026 08:24

FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

İstanbul'da geçmiş yıllardaki adliye personeli alımlarında FETÖ ile iltisaklı olduğu ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen, aralarında aktif bir kamu görevlisinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalarda, geçmiş yıllarda zabıt katibi, gardiyan ve mübaşir personeli alım süreçlerinde terör örgütü FETÖ'yle iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin fişleme listelerini inceledi.

Örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirilen kamu görevlileri ile ByLock kullanıcılarını tespit eden ekipler, biri aktif kamu görevlisi 19 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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