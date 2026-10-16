Eskişehir merkezli 33 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlı çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van olmak üzere 33 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Para nakline aracılık ettikleri belirlendi

Operasyonlarda şüphelilerin, ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesapları ve GSM hatları üzerinden suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Açıklamada, operasyonda görev alan emniyet mensupları ile süreci koordine eden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.