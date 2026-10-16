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Gündem
TRT Haber 16.10.2026 08:18

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firarinin de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
[Fotograf: AA]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemelerde, örgütün firari mensuplarının yakalanmasını engellemek amacıyla hücre evleri temin ettiği, bu adreslerde barınan kişilere maddi destek sağlayarak örgüt içi irtibatı sürdürdüğü tespit edildi.

Çalışmalarda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 2 firarinin Üsküdar'daki bir hücre evine yerleştirildiği belirlendi. Söz konusu firarilerin İstanbul'a getirilmesi, hücre evine yerleştirilmesi, evin kira ve fatura gibi temel giderlerinin karşılanması ile şüphelilerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılması sürecinde rol alan 3 zanlının da örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdiği saptandı.

Eş zamanlı baskın düzenlendi

Ekiplerce bugün belirlenen 4 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hedefteki 5 şüphelinin tamamı yakalandı. Adreslerden birinde bulunan 1 kişi hakkında da gözaltı kararı verilerek toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 170 bin lira değerinde döviz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

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