Başkent Lüksemburg'daki Lüksemburg Stadı'nda oynanan mücadele TSİ 21.45'te başlayadı. Mücadele, TRT 1, trtizle.com ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanıyor.

Müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Emanuel Carvalho Nobre yönetiyor.

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, 6 puanlı Lüksemburg'un averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Litvanya, Faroe Adaları'na konuk oldu. Faroe Adaları, Litvanya'yı 2-1 yendi.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Stefan Kuntz'tan 6 değişiklik

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Litvanya karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.

Kuntz, Litvanya maçında ilk 11'de yer alan Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un, yerine Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz ve Orkun Kökçü'ye ilk 11'de şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yanı sıra Enes Ünal ve Cenk Özkaçar maç kadrosunda yer almadı.

[Fotoğraf: Reuters]

Servet Yardımcı tribünde

A Milli Takımın, Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı da tribünden izledi.

Yardımcı mücadeleyi, TFF yönetim kurulu üyeleri ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile takip etti.

Türk taraftarlardan büyük destek

Lüksemburg'daki 9 bin 386 kişilik Lüksemburg Stadı tamamen doldu. Tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 6 bin Türk taraftar, yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye 607. maçına çıktı

A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg maçıyla tarihinde 607. kez sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 329'u resmi, 277'si özel 606 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 232 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 259'u deplasmanda, 264'ü evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 820 gol attı, kalesinde 868 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 606 karşılaşmanın 523'ünü Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 606 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Stat: Luxembourg

Hakemler: Antonio Nobre, Paulo Soares, Pedro Ribeiro.

Lüksemburg: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Borges Sanches, Barreiro, Martins Pereira, Pinto, Rodrigues.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu.