Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde yeni sezonun perdesi açılıyor

Lig perdesi, Ümitköy Buz Pisti'nde yarın saat 15.00'te oynanacak Gümüş Patenler Spor Kulübü ve Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü karşılaşmasıyla açılacak.

Süper Lig'de 2 farklı ilden 7 takım mücadele edecek. İstanbul 4 takımla ilk sırada yer alırken, Ankara'yı 3 ekip temsil edecek.

İstanbul'dan Buz Beykoz Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ve Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü; Ankara'dan Yükseliş Spor Kulübü, Gümüş Patenler Spor Kulübü ile Çayyolu Gordion Spor Kulübü şampiyon olmak için mücadele verecek.

Ligin bu sezon da sponsorluğunu "Intercity" sahiplenecek. Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü, geçen yılı şampiyon olarak tamamlamıştı.

Halit Albayrak: Tüm yaş kategorilerindeki faaliyetlerimize devam ediyoruz

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, sezon hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

"Teknik ekibimiz ve idari kadromuz, yoğun bir mesai harcayarak sporcularımızı son yılların en yoğun takvimine hazırladı. Salgın ve deprem sonrasında tüm yaş kategorilerindeki faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu sezon genç kadınlarımız 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez ülkemizi temsil edecek. Genç kadınlarımız nezdinde tüm kategorilerde ve özellikle kaleci eğitiminde verimli bir yaz sezonu geçirdik. Intercity Erkekler Süper Ligi ile başlayacak maratonumuzun tüm camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm kulüplerimize sakatlıktan uzak, başarılarla dolu bir sezon diliyorum."