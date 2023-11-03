Bursasporlular yüzüne biber gazı sıkılan Yusuf Emir'i ziyaret etti

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarete Bursaspor Kulübü adına ikinci başkan Metin Genç, futbol şube sorumlusu Sedat Topaloğlu, sportif direktör Mustafa Gönden, teknik direktör Murat Sözkesen, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Topaloğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü belirtti.

"Şehrimizde iyilik, anlayış ve güzellik hakimdir ancak nadiren de olsa böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bu, Bursa'ya gölge düşüremez. Bizler Bursa'nın en büyük markası olan Bursaspor Kulübü olarak buradayız ve yanınızdayız. Yusuf Emir kardeşimizin her daim yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Ziyaretin ardından Yusuf Emir'e futbolcuların imzaladığı Bursaspor ve Trabzonspor formalarını hediye edildi.

Sadi Etkeser İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Emir Bolat, 29 Ekim'de Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde evlerinin bulunduğu sokakta kaldırımda arkadaşıyla otururken, yanına bisikletle yaklaşan Veysel İ'nin biber gazlı saldırısına uğramış, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

Polis tarafından gözaltına alınan Veysel İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.