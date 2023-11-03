NBA'de Furkan Korkmazlı 76ers Raptors'ı yendi

NBA'de normal sezona 4 maçla devam edildi. 76ers, Raptors'ı 15 sayı farkla yendi. Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, 28 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla öne çıktı.

76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 10 sayı, 3 top çalma, 1 ribauntla galibiyete katkı verdi. Raptors'ta Scottie Barnes'ın 24 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Cedi Osman'dan 13 sayı

San Antonio Spurs, deplasmanda Phoenix Suns'ı 132-121 mağlup etti. Konuk ekipte Victor Wembanyama, 38 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 13 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkı verdi. Suns'ta ise Devin Booker 31, Kevin Durant 28 sayı kaydetti.

Ömer Faruk Yurtseven'den 7 sayı

Utah Jazz'ın Orlando Magic'e 115-113 yenildiği maçta Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 7 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Ev sahibi ekipte Lauri Markkanen'in 22, Jordan Clarkson'ın 21 ve John Collins'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Magic'te ise Paolo Banchero, 30 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 114-99

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 125-116

Utah Jazz-Orlando Magic: 113-115

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 121-132