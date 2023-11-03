Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.11.2023 13:46

NBA'de Furkan Korkmazlı 76ers Raptors'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'ı 114-99 mağlup etti.

NBA'de Furkan Korkmazlı 76ers Raptors'ı yendi
[Fotograf: Reuters]

NBA'de normal sezona 4 maçla devam edildi. 76ers, Raptors'ı 15 sayı farkla yendi. Philadelphia 76ers'ta Joel Embiid, 28 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla öne çıktı.

76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 10 sayı, 3 top çalma, 1 ribauntla galibiyete katkı verdi. Raptors'ta Scottie Barnes'ın 24 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Cedi Osman'dan 13 sayı

San Antonio Spurs, deplasmanda Phoenix Suns'ı 132-121 mağlup etti. Konuk ekipte Victor Wembanyama, 38 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 13 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla galibiyete katkı verdi. Suns'ta ise Devin Booker 31, Kevin Durant 28 sayı kaydetti.

Ömer Faruk Yurtseven'den 7 sayı

Utah Jazz'ın Orlando Magic'e 115-113 yenildiği maçta Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 7 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Ev sahibi ekipte Lauri Markkanen'in 22, Jordan Clarkson'ın 21 ve John Collins'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Magic'te ise Paolo Banchero, 30 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 114-99

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 125-116

Utah Jazz-Orlando Magic: 113-115

Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 121-132

ETİKETLER
NBA ABD
Sıradaki Haber
TFF kulüplerin bilet satışı ve tahsilatlarına ilişkin açıklama yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:04
Fransa Nice'te yarın düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisi yasaklandı
14:03
Almanya'nın ihracatı eylülde beklentilerden fazla düştü
14:01
Evdeki altınları bozduran çocuk, 160 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdı
14:00
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 18,86 milyar dolarlık ihracat
13:59
Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduzla mücadele kapsamında havadan aşılı yem bırakıyor
13:58
İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 9 bin 227'ye yükseldi
İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı
İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Siyonist terör örgütleri İsrail'in kuruluşunda rol oynadı
Siyonist terör örgütleri İsrail'in kuruluşunda rol oynadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ