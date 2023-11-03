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Spor
AA 03.11.2023 13:35

Samsunspor Hatayspor'u konuk edecek

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Samsunspor Hatayspor'u konuk edecek

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 de beraberlik alan Samsunspor, 2 puanla son sırada bulunuyor. Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.

Bu arada kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı süren Taylan Antalyalı'nın kadroda yer alamayacağı öğrenildi.

Ligde 14 puanla 8. sırada bulunan Hatayspor ise 2 puanlı son sıradaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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