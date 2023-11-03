Samsunspor Hatayspor'u konuk edecek

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 de beraberlik alan Samsunspor, 2 puanla son sırada bulunuyor. Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor'u yenerek ilk galibiyetini almak istiyor.
Bu arada kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı süren Taylan Antalyalı'nın kadroda yer alamayacağı öğrenildi.
Ligde 14 puanla 8. sırada bulunan Hatayspor ise 2 puanlı son sıradaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.