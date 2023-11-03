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Spor
AA 03.11.2023 10:34

Fenerbahçe Trabzonspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe Trabzonspor'u ağırlayacak

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.

Ligde 28 puanlı Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen, VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililerde 4 eksik

Bordo-mavili takımda Orsic, Hüseyin Türkmen, Fernandez ve Trezeguet'in sakatlıkları bulunuyor.

Karadeniz ekibi, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

Fenerbahçe Trabzonspor'u ağırlayacak

Savunma alarm veriyor

Trabzonspor müsabakası öncesinde savunmadaki eksiklik, Fenerbahçe'yi düşündürüyor.

Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın elinde o pozisyonda forma giyebilecek sadece Samet Akaydın bulunuyor.

Jayden ya da Mert stopere çekilecek

Fenerbahçe'de savunmadaki eksiklik nedeniyle, o bölgede bek oyuncularının forma giymesi bekleniyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, sol bek Jayden Oosterwolde ya da sağ bek Mert Müldür'ü Trabzonspor karşısında stoperde oynatacağı tahmin ediliyor.

Kartal, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente karşısında stoperdeki eksiklik nedeniyle Jayden Oosterwolde'yi o pozisyonda görevlendirmişti.

Öte yandan Pendikspor müsabakasında Becao, sakatlığı sebebiyle devre arasında oyundan çıkmış ve Jayden Oosterwolde ikinci yarıda arkadaşının yerine stoper pozisyonunda oynamıştı.

Emre Mor takıma dönüyor

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Mor, Trabzonspor müsabakasıyla sahalara dönecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde Zimbru ile oynanan sezonun ilk maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan 26 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında muhtemel 11'i şöyle:

Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

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