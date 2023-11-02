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Spor
TRT SPOR/The Times 02.11.2023 22:15

Manchester United alternatiflere yöneldi

Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın koltuğu sallanmaya başladı. İngiliz ekibi, Hollandalı teknik adamın yerine getirebileceği alternatif isimlere bakmaya başladı.

Manchester United alternatiflere yöneldi

Manchester United - Erik ten Hag birlikteliğinde sona gelindi. İngiliz ekibi Hollandalı teknik adamın görevine son vermeye hazırlanıyor.

The Times'in haberine göre Manchester United, Erik ten Hag'ın yerine Zinedine Zidane ve Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim isimlerine yöneldi.

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester United 3. sırada yer alıyor.

İngiliz ekibinin, Premier Lig'de Manchester City'e ve kupada Newcastle United karşısında alınan mağlubiyetler sonrası ayrılık kararı aldığına yer verildi.

Manchester United, bu sezon Premier Lig'de 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 15 puan topladı.

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