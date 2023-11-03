Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 134. randevu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 100 kez karşılaştı.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 50 yıla yaklaşan rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 100 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 133 maçtan 51'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 43 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 168 gol atarken, Trabzonspor 149 gol sevinci yaşadı.

Ligde oynanan 100 maçta Fenerbahçe önde

İki takım lig tarihinde 100 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-26 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 132 golüne Trabzonspor 103 golle karşılık verdi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor ile sahasında oynadığı toplam 65 resmi ve özel maçta 28 galibiyet alırken, bordo-mavili ekip 12 kez kazandı. İstanbul'daki maçlarda 24 kez eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 94 gol kaydederken, Trabzonspor da 62 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe ligde 26 maçtır sahasında yenilmiyor

Fenerbahçe, Trabzonspor ile iç sahada yaptığı son 26 lig maçında 14 kez galip geldi, 12 defa berabere kaldı, hiç kaybetmedi.

Sarı-lacivertli takımın ev sahibi unvanıyla bordo-mavililere mağlup olmadığı son 26 lig müsabakasının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0

1999-00: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2000-01: Fenerbahçe-Trabzonspor: 5-2

2001-02: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-0

2002-03: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2003-04: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2004-05: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-1

2005-06: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2006-07: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-2

2008-09: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2009-10: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2010-11: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-0 (Lig Aşaması)

2011-12: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2013-14: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2014-15: Fenerbahçe-Trabzonspor: 0-0

2015-16: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-0

2016-17: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2017-18: Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2

2018-19: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2019-20: Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2020-21: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

2021-22: Fenerbahçe: Trabzonspor: 1-1

2022-23: Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

En farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

En gollü maçlar

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

Fenerbahçe bu sezon iç sahada ligin en golcü takımı durumunda

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon çıktığı 19 maçın tamamından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, gol yollarındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Ligde oynadığı 10 müsabakada rakip fileleri 29 kez havalandıran sarı-lacivertliler, en golcü ekibi konumunda.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, iç sahada attığı gollerle de rakipleriyle arasında fark oluşturdu.

Bu sezon sahasında Gaziantep FK'yi 2-1, Bitexen Antalyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir'i 4-0, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, 5 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırırken, maç başına 3.6 gol ortalamasına ulaştı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelmesiyle kalesini gole kapattı

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle 2 maçta kalesini gole kapattı.

Nenad Bjelica yönetiminde 8 lig maçının 6'sında gol yiyen bordo-mavili ekip, Avcı'yla birlikte iç sahada Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerken, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.