Abdullah Avcı büyük maçlarda kolay yenilmiyor

Trabzonspor, Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 14 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.
Fenerbahçe'ye tek yenilgi
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.
Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda sahasında sarı-lacivertlilere 1-0 mağlup olurken 2021-2022 sezonunda 3-1, 2022-2023 sezonunda 2-0 galip geldi. İki takım arasında Avcı döneminde deplasmanda oynanan 2021-2022 sezonundaki tek maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Şampiyonluk sezonunda hiç yenilmedi
Trabzonspor, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmamıştı.
Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamlamıştı.
Maçlar ve sonuçlar
Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1