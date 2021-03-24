Milli futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kaptan Burak Yılmaz, Hollanda ağlarını 3 kez sarsarak galibiyette önemli bir rol üstlendi.

"Hollanda'ya 3 gol atmak gurur verici. Öncelikle hocama, sonra da takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden de biziz, Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Sıkıntılı süreçlerde milli maç olunca ülke olarak tek yürek olabiliyoruz."

"Bu galibiyeti unutup, Norveç maçına odaklanacağız"

Burak, uzun süre sonra milli takım kampında bir araya geldiklerini hatırlattı.

"Arkadaşlarımız buraya seve seve geliyor. Hocamız hep beraber oturduğumuz için masaları ayırmaya çalışıyor. Güzel bir ortam ve atmosfer var."

35 yaşındaki golcü, elemelere iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

"Üç puanla başlamak çok önemliydi. Hollanda'yı 1 numaralı rakibimiz olarak görüyoruz. Bugün böyle başlamak bizim için çok önemliydi. Çok mutlu ve gururluyuz. Birkaç saat sonra bu galibiyeti unutup, Norveç maçına odaklanacağız."

Taylan Antalyalı: Uzun yıllardır bu anı bekliyordum

[Fotoğraf: İHA]

Kariyerinde ilk kez A Milli Futbol Takımı forması giyen Taylan Antalyalı, çok heyecanlandığını söyledi.

A Milli Takım'da oynama hayali olduğundan bahseden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Uzun yıllardır bu anı bekliyordum. Bugün ilk defa A Milli Takım formasını giydim. İlk girdiğimde çok heyecanlıydım." diye konuştu.

"Sonuna kadar en iyi şekilde devam ettiririz"

Taylan, Hollanda maçının öneminin altını çizdi.

"Bugün Dünya Kupası yolunda önemli bir maç oynadık. İlk maçta evimizde kazanmak istiyorduk. İyi bir mücadele ve oyunla 3 puan aldık. Umarım bu açılışı sonuna kadar en iyi şekilde devam ettiririz."

"Uğurcan yine çok önemli kurtarışlar yaptı"

Taylan, karşılaşmada iyi bir performans sergileyen milli kaleci Uğurcan Çakır'a değindi.

"Bugün Uğurcan son anlarda biri penaltı olmak üzere yine çok önemli kurtarışlar yaptı. Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Sonradan katılmama rağmen içeride çok sıcak bir ortam var. Umarım bu güzel havayı turnuvanın sonuna kadar sürdürürüz."

Kenan Karaman: Çok güzel bir gece oldu

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Milli futbolcu Kenan Karaman, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenerek güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Kenan, teknik direktör Şenol Güneş'in taktiksel anlamda kendilerini iyi hazırladığını dile getirdi.

"Çok güzel bir gece oldu. Hem kendi adımıza hem de ülkemiz adına çok sevindirici bir başlangıç yaptık. Hocamız bizi iyi hazırladı. Taktiksel anlamda beklerin çok ofansif olduğunu ve kanatlardan geleceklerini biliyorduk. O yüzden kanatlarda defansa yardım etmemiz gerekiyordu. Ofansif olarak da çok alan bırakıyorlardı. Onları da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyoruz."

Elemelerin ikinci maçında 27 Mart Cumartesi günü İspanya'da Norveç ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kenan, "Çok mutluyuz ama önümüzde hemen Norveç maçı var. Ona odaklanacağız. Bugün biraz sevinebiliriz çünkü çok iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.