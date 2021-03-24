Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen Bakan Kasapoğlu, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Mücadele eden, koşan, özverili bir takım var"

Kasapoğlu, milli maçları özlediklerini aktardı.

"Mücadele eden, koşan, özverili bir takım var. Güzel bir başlangıç oldu. Bunun devamında Norveç ve Letonya maçları var. O karşılaşmalarda da millilerimiz inşallah bizi en güzel şekilde temsil edecek."

"Çok daha güzel olacağına inanıyoruz"

Bakan Kasapoğlu, teknik ekip ve milli futbolculara güvendiklerini belirtti.

"Genç bir jenerasyon var. Bu sene Avrupa Şampiyonası, gelecek yıl Katar'da Dünya Kupası var. Çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Tüm takımımızı, hocamızı tebrik ediyorum. Özellikle de Burak'ı tebrik ediyorum. İnşallah nice başarılara."

Nihat Özdemir: Grup maçlarına iyi başladık

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir, ay-yıldızlıların elemelere avantajlı bir şekilde başladığını anlattı.

"Grup maçlarına iyi başladık. Hollanda, grubun en güçlü ekiplerinden bir tanesiydi. İyi bir futbol ortaya koyduk. 3-0 öndeyken 2 dakikada 2 gol yedik ve skor 3-2'ye geldi. Bir an moralimiz bozulur gibi oldu ama Burak (Yılmaz) tekrar sahneye çıktı ve 4-2 galip gelmesini bildik. Gruba galibiyetle başlamak çok büyük bir avantaj. Bu başarının devamını bekliyoruz."

"Çocukları, Şenol hocamızı tebrik ediyorum"

Başkan Özdemir, grupta sıradaki maçların Norveç ve Letonya ile olduğunu hatırlattı.

"Norveç maçını İspanya'nın Malaga kentinde oynayacağız. Orada da böyle iyi bir performans ortaya koyup, puan veya puanlar alarak dönmek istiyoruz. Sonra yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile oynayacağız. İnşallah çocuklarımız iyi bir futbol ortaya oyar ve mart ayındaki 3 önemli maçta başarı elde ederek yolumuza devam ederiz. Çocukları, Şenol (Güneş) hocamızı tebrik ediyorum."

"Dört gollü bir galibiyet elde ettik"

Özdemir, müsabakada 3 gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın performansını değerlendirdi.

"Burak zaten Fransa'da Lille takımında da formdaydı. Kendisinin haberlerini izliyorduk. Burada da bu performansı ortaya koydu. Bu akşam 3 gol attı, Hakan kardeşi de ona iştirak etti. Dört gollü bir galibiyet elde ettik. İnşallah yolumuza devam edeceğiz."

"Bütün maçlarımızı seyircili oynamak istiyoruz"

Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını takip ettiklerini söyledi.

TFF Başkanı, maçlara seyirci alınmasıyla ilgili yetkililerle görüştüklerini aktardı.

"Rakamları gözlüyoruz. Bir artış var. Letonya maçını seyircili oynamak arzumuz. Görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda bütün maçlarımızı seyircili oynamak istiyoruz. Ancak biraz daha zaman olduğunu rakamlardan görüyorum."