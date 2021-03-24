A Mili Futbol Takımı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Hollanda’yı konuk etti.

Milller, karşılaşmanın ilk yarısını Burak Yılmaz'ın 15. ve 35. dakikada attığı gollerle Hollanda karşısında 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya da etkili başlayan milli takım 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu'un attığı golle farkı 3'e çıkardı. Burak Yılmaz 81. dakikada maçın skorunu belirledi. 4-2

Hollanda'nın gollerini 75. dakikada Davy Klaassen ile 76. dakikada Luuk de Jong ağlarla buluşturdu.

Uğurcan Çakır, 90+5. dakikada Memphis Depay'ın penaltısını kurtardı.

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç saat 22.45'te karşı karşıya gelecek.

Norveç ve Letonya maçları

Hollanda maçı sonrası A Milli Takım Norveç’e konuk olacak. La Rosaleda Stadı'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşması ise saat 21.45'ten itibaren canlı yayınla TRT Spor’da futbolseverlerle buluşacak.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada soldan topu süren Malen, ceza sahası dışında kaleyi karşısına alarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

GOL - BURAK YILMAZ ATTI 15. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Burak Yılmaz vuruşunu yaptı ve savunmada Matthijs De Ligt'e çarpan top kalenin sol tarafından filelerle buluştu. 1-0

GOOOL! Milli Takımımız, hızlı hücumda Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/iXJrh4DpxL — TRT Spor (@trtspor) March 24, 2021

UĞURCAN KURTARDI - 20. dakikada Depay ile verkaç yapan Malen'ın yerden vuruşunda Uğurcan sağına gelen topa iyi uzandı ve gole izin vermedi.

PENALTI - 34. dakikada Kenan'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Okay, Malen ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL - YİNE BURAK YILMAZ 34. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, topu ağlara gönderdi.

GOOOL! Milli Takımımız, Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle Hollanda karşısında farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/4DQ2gisa03 — TRT Spor (@trtspor) March 24, 2021

OKAY YOKUŞLU ÇİZGİDEN ÇIKARDI - 45. dakikada Berghuis'in sağdan kullandığı kornerde, De Light'ın altı pas önünden kafa şutu sonrası top yan direğe çarpıp, kaleye yöneldi. Okay Yokuşlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafayla uzaklaştırdı ve gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı millilerin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - HAKAN FARKI 3'E ÇIKARDI 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu, ceza sahasının dışından sağ ayağı ile harika bir vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi. 3-0

GOOOL! Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından harika vurdu ve Milli Takımımız farkı üçe çıkardı. pic.twitter.com/PA6PphoLGe — TRT Spor (@trtspor) March 24, 2021

58. dakikada ceza sahasına yakın mesafeden kullanılan serbest vuruşta, Berghuis'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Tete sağdan ceza sahasına girip Wijndal'a pasını çıkardı. Bu oyuncun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak üstten kornere gitti.

63. dakikada Ozan Kabak'ın kendi yarı alanından pasına orta sahadan koşu yapan Ozan Tufan, topu ceza sahası içine kadar sürüp şutunu çekti ancak meşin yuvarlak defansın müdahalesiyle kornere gitti.

GOL - FARK İKİYE İNDİ 75. dakikada sol kanattan yapılan ortada ön direkte topla buluşan Klaassen dönerek vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. 3-1

GOL - FARK BİRE İNDİ 76. dakikada sol kanattan Depay'ın ortasında ön direkte Uğurcan'dan önce topa dokunan Luuk de Jong'un vuruşunda top ağlara gitti. 3-2

[Fotoğraf: Reuters]

KRALDAN MUHTEŞEM GOL 81. dakikada serbest vuruşu Burak Yılmaz kullandı ve topu köşeden ağlara gönderdi. 4-2

GOOOL! Burak Yılmaz serbest vuruşta müthiş vuruyor ve farkı yeniden ikiye çıkartıyor. pic.twitter.com/Rl3qJltUo6 — TRT Spor (@trtspor) March 24, 2021

UĞURCAN NEFİS KURTARDI - 90+3. dakikada sol çaprazda topla buluşan Depay'ın uzak direğe doğru yaptığı vuruşta Uğurcan topu parmaklarının ucuyla çıkarttı.

PENALTI 90+4. dakikada sol kanattan arka direğe yapılan ortada De Ligt, Ozan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

UĞURCAN KURTARDI 90+5. dakikada penaltı atışını Depay kullandı, Uğurcan sağına çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.

Uğurcan Çakır, Memphis Depay'ın penaltısını kurtarıyor. pic.twitter.com/jK9Euq32ig — TRT Spor (@trtspor) March 24, 2021

A Milli Takım, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 64 Taylan Antalyalı), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 78 Enes Ünal), Kenan Karaman (Dk. 78 Kaan Ayhan), Yusuf Yazıcı (Dk. 64 Caner Erkin), Burak Yılmaz (Dk. 90 Deniz Türüç).

Hollanda: Tim Krul, Matthijs de Ligt, Daley Blind (Dk. 82 Ryan Gravenberch), Owen Wijndal, Kenny Tete (Dk. 68 Denzel Dumfries), Frenkie de Jong, Marten de Roon (Dk. 62 Luuk de Jong), Georginio Wijnaldum (Dk. 82 Patrick van Aanholt), Steven Berghuis, Donyell Malen (Dk. 69 Davy Klaassen), Memphis Depay.

Goller: Dk. 15, 34 (penaltıdan) ve 81 Burak Yılmaz, Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 75 Davy Klaassen, Dk. 76 Luuk de Jong (Hollanda)

Sarı kartlar: Dk. 32 Kenan Karaman, Dk. 36 Ozan Tufan, Dk. 52 Burak Yılmaz, Dk. 72 Umut Meraş, Dk. 9+5 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 50 Georginio Wijnaldum (Hollanda)